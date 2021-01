Finale Wta Abu Dhabi 2021, Sabalenka-Kudermetova in tv: data, orario e diretta streaming (Di martedì 12 gennaio 2021) La Finale del Wta 500 di Abu Dhabi 2020 offrirà lo scontro fra la bielorussa Aryna Sabalenka e la russa Veronika Kudermetova, rispettivamente superiori a Maria Sakkari e Marta Kostyuk nel corso del turno precedente. La sfida andrà in scena domani, mercoledì 13 gennaio, a partire dalle ore 09.00. La diretta televisiva verrà garantita da SuperTennis, con il sito ufficiale dell’emittente televisiva utile ad un live streaming. Inoltre, Sportface.it seguirà la sfida con una cronaca post-match ed approfondimenti. IL TABELLONE AGGIORNATO DEL TORNEO SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Ladel Wta 500 di Abu2020 offrirà lo scontro fra la bielorussa Arynae la russa Veronika, rispettivamente superiori a Maria Sakkari e Marta Kostyuk nel corso del turno precedente. La sfida andrà in scena domani, mercoledì 13 gennaio, a partire dalle ore 09.00. Latelevisiva verrà garantita da SuperTennis, con il sito ufficiale dell’emittente televisiva utile ad un live. Inoltre, Sportface.it seguirà la sfida con una cronaca post-match ed approfondimenti. IL TABELLONE AGGIORNATO DEL TORNEO SportFace.

sportface2016 : #WtaAbuDhabi | Aryna #Sabalenka e Veronika #Kudermetova si contenderanno il primo titolo del 2021 - WeAreTennisITA : Sarà Veronika Kudermetova a sfidare Aryna Sabalenak per il titolo del #WTAAbuDhabi! Ha battuto Kostyuk per 7-6 6-4… - Giornottennis : Kudermetova batte Kostyuk 76 64 e va in finale di Abu Dhabi contro Sabalenka. Prima finale per lei dal WTA 125 di G… - WeAreTennisITA : Sabalenka non si ferma? Quattordicesima vittoria consecutiva per Aryna, che demolisce anche la greca Maria Sakkari… - OA_Sport : La presentazioni delle semifinali del torneo WTA 500 di Abu Dhabi -