F1, calendario 2021: ecco la data di Imola (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo le prime indiscrezioni arriva finalmente l'ufficialità; Imola torna nel calendario di F1 per il Mondiale 2021 che conterà infatti ben 23 Gran Premi. Posticipato l'inizio del Mondiale che scatterà in Bahrain invece che in Australia. Al momento rimane un solo posto lasciato libero, il 2 maggio che potrebbe vedere il ritorno del Portogallo, come lo scorso anno. F1, il calendario 2021 sarà il più lungo della storia Il 2020 doveva essere il Mondiale con più gare nella storia della F1; poi la pandemia legata alla diffusione del Covid-19 che il mondo ha dovuto affrontare ha ridotto gli appuntamenti inizialmente previsti da 22 a 17. La FIA però non si è arresa e dopo l'ottima organizzazione, tra bolle e biosfere, della stagione che si è appena conclusa ha deciso di puntare in alto per la prossima.

