Elisabetta Gregoraci diffida Giulia Salemi? La scoperta in diretta al Grande Fratello Vip

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 12 gennaio 2021)? Così sembra. L’ex moglie di Flavio Briatore, intervenuta, inalVip 5, anche nella puntata di ieri sera, lunedì 11 gennaio 2021, dopo il faccia a faccia, tutto sommato non accesissimo con Pierpaolo Pretelli, è stata chiamata dal programma di Canale 5 anche a confrontarsi con l’ex fidanzata di Francesco Monte, ora alle prese con nuovi sentimenti per l’ex velino di Striscia la notizia. Nella puntata delVip di ieri sera, infatti,, dopo aver tranquillizzato Pretelli per quanto si dice all’esterno della Casa, ha deciso di mettere in guardia...