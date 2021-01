Dramma in Centro: donna trovata senza vita in casa (Di martedì 12 gennaio 2021) Durante la mattinata di oggi 12 gennaio i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in Centro città e più precisamente in via De Feo, per un soccorso ad una anziana donna che non rispondeva ai ... Leggi su avellinotoday (Di martedì 12 gennaio 2021) Durante la mattinata di oggi 12 gennaio i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti incittà e più precisamente in via De Feo, per un soccorso ad una anzianache non rispondeva ai ...

fiane : Il Comune di Trento non è indifferente al dramma vissuto in questo periodo dagli esercenti della città: nel giorno… - gcfko_o : @to_otime non lo so ?????? mi dà un sacco di problemi, spesso non riesce ad aggiornarsi da solo, come adesso, e resta… - ottochannel : Il dramma #lavoro, la crisi del #commercio per la pandemia, la sfida della #Lega per le comunali a #Napoli e la pos… - LilianaCherubi1 : @nzingaretti Non la volete la crisi . Il centro destra ci asfalta, rischiamo Berlusconi al Quirinale, e farebbero c… - massimo_avv : RT @culturale_il: Il vero dramma arriverà quando #Giani giurerà che nessuno toccherà il nostro territorio, allora sì che faranno al 110% il… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Centro Dramma in Centro: donna trovata senza vita in casa AvellinoToday Tutti i giorni\\Everyday #2 Mariana e Mariana sono generazioni allo specchio

Nell’episodio dedicato a Mariana Benghiu non la vedrete lavorare nella sua Rsa, mentre si prende cura degli anziani ricoverati di Collecchio. Non la vedrete scambiare battute con le sue colleghe e ins ...

Dramma familiare a Bacoli, Danilo fermato per l’omicidio di Luciano

Dramma familiare a Bacoli, Danilo accusato dell'omicidio di Luciano. I carabinieri di Bacoli hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto ...

Nell’episodio dedicato a Mariana Benghiu non la vedrete lavorare nella sua Rsa, mentre si prende cura degli anziani ricoverati di Collecchio. Non la vedrete scambiare battute con le sue colleghe e ins ...Dramma familiare a Bacoli, Danilo accusato dell'omicidio di Luciano. I carabinieri di Bacoli hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto ...