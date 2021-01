Capello e lo scudetto: «La Juve ha risolto i suoi problemi, ma Inter ancora favorita» (Di martedì 12 gennaio 2021) Fabio Capello ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A Fabio Capello, ex allenatore tra le tante di Milan, Roma e Juventus, in una Intervista al Corriere dello Sport ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A. Inter favorita – «Ci sono cinque squadre che, a parer mio, si contenderanno i primi quattro posti: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Roma. Loro lotteranno per la vittoria dello scudetto e per la zona Champions. Ho indicato l’Inter come squadra favorita per la vittoria del campionato e confermo il mio giudizio. Però questo è e resterà il campionato dell’incertezza: si gioca tanto, c’è poco recupero e servono rose ampie». CONTE E PIOLI – «Pioli è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Fabioha detto la sua sulla corsain Serie A Fabio, ex allenatore tra le tante di Milan, Roma entus, in unavista al Corriere dello Sport ha detto la sua sulla corsain Serie A.– «Ci sono cinque squadre che, a parer mio, si contenderanno i primi quattro posti:, Milan,ntus, Atalanta e Roma. Loro lotteranno per la vittoria delloe per la zona Champions. Ho indicato l’come squadraper la vittoria del campionato e confermo il mio giudizio. Però questo è e resterà il campionato dell’incertezza: si gioca tanto, c’è poco recupero e servono rose ampie». CONTE E PIOLI – «Pioli è ...

