Calciomercato Juventus, colpo in attacco: arriva l’annuncio (Di martedì 12 gennaio 2021) La Juventus continua a lavorare per il colpo in attacco, in grado di dare ad Andrea Pirlo un’alternativa: la verità su Scamacca Saranno settimane intense in casa Juventus. Il club bianconero è sempre alla ricerca di un valido attaccante nel ruolo di vice Morata, in grado di dare una nuova alternativa ad Andrea Pirlo. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 12 gennaio 2021) Lacontinua a lavorare per ilin, in grado di dare ad Andrea Pirlo un’alternativa: la verità su Scamacca Saranno settimane intense in casa. Il club bianconero è sempre alla ricerca di un valido attaccante nel ruolo di vice Morata, in grado di dare una nuova alternativa ad Andrea Pirlo. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Glongari : #Juventus lavora su #Scamacca la formula può essere questa: prestito 18 mesi con obbligo dal #Sassuolo con addio im… - DiMarzio : #Juventus, un altro giovane: vicino l'arrivo in prestito del 2001 Dabo del Nantes - DiMarzio : #Calciomercato | I dettagli dell'operazione in sinergia tra #Juventus e #Benevento - FabioGatto10 : #Pochettino vede in #Pogba il giocatore su cui costruire il suo #PSG. Dunque il club parigino entra nella corsa per… - pitfast13 : RT @NicoSchira: La #Juventus ha chiesto Gianluca #Scamacca in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto, mentre il #Sassuolo che valuta… -