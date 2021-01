Bersani: “Renzi? Una vigliaccata dire che se non prendiamo il Mes mancano le cure. È questione di tempo, non di soldi” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Non puoi raccontare alla gente che non la curi abbastanza perché manca il Mes. Io pure sono d’accordo sul Mes ma non direi mai una vigliaccata del genere. Perché non è vero, non è una questione di soldi. È una questione di tempo. Io non sono un “contiano”, questo non è governo perfetto. Ma in questo momento bisogna deporre le armi, c’è una difficoltà economica micidiale. Tra qualche mese faremo i conti politici. Ma se si tira il filo della crisi può venire giù il maglione”. Lo ha detto Pierluigi Bersani (Articolo 1), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, commentando le parole di Renzi sulla bozza del piano pandemico italiano L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) “Non puoi raccontare alla gente che non la curi abbastanza perché manca il Mes. Io pure sono d’accordo sul Mes ma noni mai unadel genere. Perché non è vero, non è unadi. È unadi. Io non sono un “contiano”, questo non è governo perfetto. Ma in questo momento bisogna deporre le armi, c’è una difficoltà economica micidiale. Tra qualche mese faremo i conti politici. Ma se si tira il filo della crisi può venire giù il maglione”. Lo ha detto Pierluigi(Articolo 1), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, commentando le parole disulla bozza del piano pandemico italiano L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

