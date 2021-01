Bellanova, Conte tiene in ostaggio maggioranza,non Iv (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA, 12 GEN - "Chi sta tenendo in ostaggio il Paese non sta di certo in Iv. Andare avanti con le minacce, non aiuta nessuno". Lo dice Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv, a L'aria che tira. "Non ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA, 12 GEN - "Chi sta tenendo inil Paese non sta di certo in Iv. Andare avanti con le minacce, non aiuta nessuno". Lo dice Teresa, capo delegazione di Iv, a L'aria che tira. "Non ...

TgLa7 : Governo, #Bellanova: Conte non discute con Iv? Fine maggioranza - La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova (Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali): 'Si è perso tempo, altr… - La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova: 'Voteremo sì al #RecoveryPlan, non bloccheremo questo percorso poi siamo impegnati… - Lorellastelle : RT @BlackOutTotale: La #Bellanova, ha detto che ha già pronte le valige. Noi non possiamo far altro, che augurarle buon viaggio. #ciaone!!… - tweetmattia : #Bellanova (09/01/2021) : 'Esperienza con Conte finita.' Sempre #Bellanova (12/01/2021) : 'Dimissioni? Una cosa pe… -