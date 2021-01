Alitalia, un settore che altrove genera ricchezza in Italia finisce per distruggerla (Di martedì 12 gennaio 2021) I nuovi interventi a sostegno del trasporto aereo contenuti nella legge di Bilancio appena approvata possono sembrare a prima vista la logica conseguenza della necessità di salvare dalla crisi occupazionale i lavoratori degli aeroporti, dell’AlItalia e delle altre compagnie aeree. Una crisi che la pandemia di Covid-19 ha solo aggravato, vista la situazione già compromessa dai fallimenti di Air Italy, Ernest, Livingston executive, Meridiana, Wind Jet ecc. La legge prevede un cospicuo finanziamento per gli aeroporti (500 milioni di euro), e una proroga di sei mesi per la restituzione del prestito di 400 milioni erogato ad AlItalia. La gravissima crisi che sta vivendo il trasporto aereo Italiano, però, non è solo dovuta al crollo del traffico derivante dall’epidemia, ma arriva dagli inizi del nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) I nuovi interventi a sostegno del trasporto aereo contenuti nella legge di Bilancio appena approvata possono sembrare a prima vista la logica conseguenza della necessità di salvare dalla crisi occupazionale i lavoratori degli aeroporti, dell’e delle altre compagnie aeree. Una crisi che la pandemia di Covid-19 ha solo aggravato, vista la situazione già compromessa dai fallimenti di Air Italy, Ernest, Livingston executive, Meridiana, Wind Jet ecc. La legge prevede un cospicuo finanziamento per gli aeroporti (500 milioni di euro), e una proroga di sei mesi per la restituzione del prestito di 400 milioni erogato ad. La gravissima crisi che sta vivendo il trasporto aereono, però, non è solo dovuta al crollo del traffico derivante dall’epidemia, ma arriva dagli inizi del nuovo ...

