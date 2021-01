Tozzi: "Gloria" usata da Trump in un contesto violento, mi dissocio (Di lunedì 11 gennaio 2021) «Ai miei più cari fan. Recentemente mi è stato mostrato un video in cui una delle mie canzoni più care è stata usata da Donald Trump e dal suo staff della campagna prima che incitassero a violenze... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 gennaio 2021) «Ai miei più cari fan. Recentemente mi è stato mostrato un video in cui una delle mie canzoni più care è statada Donalde dal suo staff della campagna prima che incitassero a violenze...

ROMA. «Mi è stato mostrato un video in cui una delle mie canzoni più famose e alle quali tengo di più è stata usata durante azioni di inaudita violenza fisica e verbale da Donald Trump e dal suo staff ...

