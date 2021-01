"Sulla scuola i membri del governo parlano senza offrire soluzioni", dice Zingaretti (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - “Tutti vogliamo che la scuola riapra. Non ci si divida su questo. L'Italia non merita un tale spettacolo". Il richiamo arriva dal segretario Pd, e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Per tutti - riprende - è fondamentale e tutti soffriamo dello shock che il virus ha prodotto nelle nostre vite. Il costo economico e sociale è e sarà drammatico, e lo pagheranno soprattutto i giovani: pagheranno di più i debiti che stiamo facendo, la fragilità del mercato del lavoro e, se non ci sbrighiamo a partire con la ricostruzione, pagheranno di più l'arretratezza strutturale al quale il nostro Paese sarà condannato. Su questo bene ha fatto il governo a correggere il piano Recovery aumentando e di molto gli investimenti che hanno un impatto sulle nuove generazioni. Per la ripresa dunque, soprattutto per i giovani, è di ... Leggi su agi (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - “Tutti vogliamo che lariapra. Non ci si divida su questo. L'Italia non merita un tale spettacolo". Il richiamo arriva dal segretario Pd, e presidente della Regione Lazio, Nicola. "Per tutti - riprende - è fondamentale e tutti soffriamo dello shock che il virus ha prodotto nelle nostre vite. Il costo economico e sociale è e sarà drammatico, e lo pagheranno soprattutto i giovani: pagheranno di più i debiti che stiamo facendo, la fragilità del mercato del lavoro e, se non ci sbrighiamo a partire con la ricostruzione, pagheranno di più l'arretratezza strutturale al quale il nostro Paese sarà condannato. Su questo bene ha fatto ila correggere il piano Recovery aumentando e di molto gli investimenti che hanno un impatto sulle nuove generazioni. Per la ripresa dunque, soprattutto per i giovani, è di ...

DaniloToninelli : Ma Salvini, che non perde occasione per fare polemiche sulla scuola, lo sa che c'era un accordo tra governo e regio… - limesonline : ????? Buon inizio settimana con le prime informazioni sulla Scuola di Limes Non-accademia di geopolitica e di gover… - Agenzia_Ansa : 'Oggi la dad non può più funzionare, c'è un black out della socialità'. Così il ministro dell'Istruzione Lucia Azzo… - Agenzia_Italia : 'Sulla scuola i membri del governo parlano senza offrire soluzioni', dice Zingaretti - CosettaGiordano : RT @forotskij: @myrtamerlino Preoccupatissima per la #scuola? Spieghi perché avete interrotto la studentessa che criticava il vostro beniam… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla scuola 7 punti di riflessione sulla scuola Tecnica della Scuola La proposta: “Aule Covid per i tamponi rapidi”. D’Alberto: “Screening il 20 gennaio”

L’idea arriva dalla dirigente dell’alberghiero ‘Di Poppa’, Caterina Provvisiero. TERAMO – La proposta arriva dalla preside dell’Istituto alberghiero Di Poppa, Caterina ...

screening tamponi rapidi scuole teramo

L’idea arriva dalla dirigente dell’alberghiero ‘Di Poppa’, Caterina Provvisiero TERAMO – La proposta arriva dalla preside dell’Istituto alberghiero Di Poppa, Caterina Provvisiero, nel corso della visi ...

L’idea arriva dalla dirigente dell’alberghiero ‘Di Poppa’, Caterina Provvisiero. TERAMO – La proposta arriva dalla preside dell’Istituto alberghiero Di Poppa, Caterina ...L’idea arriva dalla dirigente dell’alberghiero ‘Di Poppa’, Caterina Provvisiero TERAMO – La proposta arriva dalla preside dell’Istituto alberghiero Di Poppa, Caterina Provvisiero, nel corso della visi ...