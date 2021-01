Paola Turci racconta l’amore con Francesca Pascale (Di lunedì 11 gennaio 2021) La storia d’amore tra Francesca Pascale e Paola Turci continua a gonfie vele. Il settimanale Oggi infatti, nel nuovo numero in edicola da giovedì 7 gennaio, ha pubblicato infatti nuove foto dell’ex fidanzata di Silvio Berlusconi insieme alla cantante dopo lo scoop della scorsa estate che aveva rivelato la relazione della coppia. Le due erano state fotografate a bordo di uno yacht. Ora la Pascale e la Turci sono state invece riprese in un momento di shopping, mentre si tengono a braccetto, con la cantante che esibisce un vistoso anello. Paola tra l’altro tornerà in televisione nello show di Beppe Fiorello in onda su Rai1 lunedì 11 gennaio, dal titolo Penso che un sogno così. Paola Turci parla dopo tanto tempo della sua vita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) La storia d’amore tracontinua a gonfie vele. Il settimanale Oggi infatti, nel nuovo numero in edicola da giovedì 7 gennaio, ha pubblicato infatti nuove foto dell’ex fidanzata di Silvio Berlusconi insieme alla cantante dopo lo scoop della scorsa estate che aveva rivelato la relazione della coppia. Le due erano state fotografate a bordo di uno yacht. Ora lae lasono state invece riprese in un momento di shopping, mentre si tengono a braccetto, con la cantante che esibisce un vistoso anello.tra l’altro tornerà in televisione nello show di Beppe Fiorello in onda su Rai1 lunedì 11 gennaio, dal titolo Penso che un sogno così.parla dopo tanto tempo della sua vita ...

