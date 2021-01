Luca Argentero, quella frase inaspettata verso la fidanzata: “Quante verità non dette…” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il sex symbol Luca Argentero ha condiviso uno scatto con la fidanzata ma ha inserito un commento che ha fatto trasalire i fan, cosa voleva dire? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’e? Posta Per Te (@cepostaperteufficiale) Fresco dell’uscita in tv della serie “Doc – nelle tue mani”, Luca Argentero L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il sex symbolha condiviso uno scatto con lama ha inserito un commento che ha fatto trasalire i fan, cosa voleva dire? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’e? Posta Per Te (@cepostaperteufficiale) Fresco dell’uscita in tv della serie “Doc – nelle tue mani”,L'articolo proviene da YesLife.it.

Daniele95233447 : RT @esteem_usa: Gli ospiti di Maria De Filippi in qualsiasi programma: - Sabrina Ferilli - Luciana Littizzetto - Luca Argentero - Antonio B… - infinitevolteL : RT @Giusy_Ultimo: Beh già che ci siamo io farei un tweet di apprezzamento per Luca Argentero #CePostaPerTe - infinitevolteL : RT @jdbmyeverythjng: Mi sembra doveroso fare un tweet d'apprezzamento per Luca Argentero ??? #CePostaPerTe - altrochese : @InMonsterland Avrei preferito Luca Argentero. Almeno è bello e intelligente. ?? - Notiziedi_it : Luca Argentero a C’è Posta per te 2021: con ironia e dolcezza ufficializza l’unione fra Valentina e Michele | Video… -