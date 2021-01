L’insostenibilità della Dad spiegata punto per punto in una lettera degli studenti delle superiori

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Mentre a Roma viale Trastevere è stato chiuso per la mobilitazione di oggicontro la Dad, l’agitazione riguarda tutte le regioni. In redazione abbiamo ricevuto ladel Falcone di Asola in provincia di Mantova. Agendo come scuola, i ragazzi hanno deciso di farsi sentire concretamente, spiegando perché la Dad viene ormai considerata insostenibile a dieci mesi dall’iniziopandemia. Il testo, inviato alla nostra redazione, verrà condiviso anche con la regione Lombardia. #scuola #a #Roma in sciopero dalla #dad fumogeni sotto al #Miur contro la didattica a distanza @RaiNews pic.twitter.com/GTXgv9QDoF — roberta rizzo (@zeussotto) January 11, 2021 LEGGI ANCHE >>> Dad, i «ragazzi di Greta» che vogliono fare lezione ...