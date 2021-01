Kim Jong-un eletto segretario del partito | esclude la sorella dal Politburo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Kim-un, è statogenerale deldei Lavoratori, un titolo che era stato del padre e che cementa il ruolo delnella politica interna del regime della Corea del Nord. Kim è stato“all’unanimità” tra gli applausi, al sesto giorno del Congresso in corso a Pyongyang. L’agenzia di stampa Korean Central News Agency, in una lunga nota, ha sottolineato che il Congresso “ha pienamente supportato e approvato” la proposta di eleggere Kim. Il Congresso delunico nord-coreano ha portato a una revisione delle regole interne che ha ripristinato il sistema del segretariato, eliminato nel 2016. In precedenza, ad avere il titolo digenerale delfu il padre e predecessore di Kim alla ...