Juve, tutti i numeri che rilanciano Pirlo nella corsa scudetto (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tre successi di fila, quattro vittorie nelle ultime partite, un filotto di 15 gol su 15 arrivati tutti su azione: pure i numeri certificano il ritorno in alto della Juve di Andrea Pirlo. Domenica c'è ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tre successi di fila, quattro vittorie nelle ultime partite, un filotto di 15 gol su 15 arrivatisu azione: pure icertificano il ritorno in alto delladi Andrea. Domenica c'è ...

annatrieste : Gattuso deve far capire a Rrahmani che fin quando non te ne vai alla Juve urlando ES TU COLPA noi napoletani perdon… - JuventusTV : Siete curiosi di conoscere le statistiche dei protagonisti della sfida tra Juventus e Sassuolo? ?? Qui, on demand,… - juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #MilanJuve! Testa, cuore e grinta! ?? FORZA RAGAZZI, TUTTI INSIEME #????????????????????????! ?? LIVE… - misorecordsuk : Juve, tutti i numeri che rilanciano Pirlo nella corsa scudetto #Juve #Juventus - sportli26181512 : Vittorie, scontri diretti e... Tutti i numeri che rilanciano la Juve nella corsa scudetto: Vittorie, scontri dirett… -