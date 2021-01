In Italia viene avvelenato un cane ogni 16 minuti (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - In Italia ogni 16 minuti viene avvelenato un cane. Sono quasi 33.000 infatti gli amici dell'uomo avvelenati nel 2020 e di questi circa il 5% è morto a seguito dell'ingestione del veleno. Si tratta per l'80% di randagi e del 20% di animali di proprietà molto spesso colpiti dentro il loro stesso giardino. Sono i dati diffusi da Aidaa, l'Associazione Italiana difesa animali ed ambiente-Italiambiente. La maglia nera per quanto riguarda i randagi avvelenati spetta alla Sicilia, seguita da Sardegna, Calabria, Puglia, Lazio e Toscana. In queste due ultime regioni gli avvelenamenti di massa riguardano specialmente i cani inselvatichiti e gli ibridi di lupo. Per quanto riguarda invece i cani di proprietà ad avere avuto il maggior numero di cani ... Leggi su agi (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - In16un. Sono quasi 33.000 infatti gli amici dell'uomo avvelenati nel 2020 e di questi circa il 5% è morto a seguito dell'ingestione del veleno. Si tratta per l'80% di randagi e del 20% di animali di proprietà molto spesso colpiti dentro il loro stesso giardino. Sono i dati diffusi da Aidaa, l'Associazionena difesa animali ed ambiente-mbiente. La maglia nera per quanto riguarda i randagi avvelenati spetta alla Sicilia, seguita da Sardegna, Calabria, Puglia, Lazio e Toscana. In queste due ultime regioni gli avvelenamenti di massa riguardano specialmente i cani inselvatichiti e gli ibridi di lupo. Per quanto riguarda invece i cani di proprietà ad avere avuto il maggior numero di cani ...

VENEZIA – “Quanto meno credo che l’assessora Elena Donazzan dovrebbe chiedere scusa, magari lo ha già fatto”. Luca Zaia, presidente della giunta regionale del Veneto, lancia un monito a uno dei compon ...

VENEZIA – "Quanto meno credo che l'assessora Elena Donazzan dovrebbe chiedere scusa, magari lo ha già fatto". Luca Zaia, presidente della giunta regionale del Veneto, lancia un monito a uno dei compon ...