Il Paradiso delle Signore preoccupa i fan: a rischio chiusura? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il Paradiso delle Signore preoccupa i fan, sembra proprio che la famosa soap opera di Rai Uno potrebbe avere qualche piccolo intoppo nei prossimi mesi. La famosa soap opera che da diversi anni è protagonista dei pomeriggi di Rai Uno potrebbe avere qualche problema nei prossimi mesi dopo la lunga battaglia legale che l’azienda ha intrapreso e che non ha dato gli esiti sperati. Sembra infatti che il Tribunale amministrativo del Lazio abbia fatto sapere che la struttura creata per girare le varie scene della fiction sia in realtà una costruzione abusiva realizzata all’interno del Parco di Veio. “Non ne sapevamo nulla ci è stato detto che i permessi per costruire il set erano in regola” queste sono state le parole di Gianandrea Pecorelli, produttore della serie con la sua Aurora Tv date nella sua lunga ... Leggi su chenews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ili fan, sembra proprio che la famosa soap opera di Rai Uno potrebbe avere qualche piccolo intoppo nei prossimi mesi. La famosa soap opera che da diversi anni è protagonista dei pomeriggi di Rai Uno potrebbe avere qualche problema nei prossimi mesi dopo la lunga battaglia legale che l’azienda ha intrapreso e che non ha dato gli esiti sperati. Sembra infatti che il Tribunale amministrativo del Lazio abbia fatto sapere che la struttura creata per girare le varie scene della fiction sia in realtà una costruzione abusiva realizzata all’interno del Parco di Veio. “Non ne sapevamo nulla ci è stato detto che i permessi per costruire il set erano in regola” queste sono state le parole di Gianandrea Pecorelli, produttore della serie con la sua Aurora Tv date nella sua lunga ...

fattadame : No raga a me dispiace se cancellano il paradiso delle signore, mi metto sempre a guardarlo con mamma il pomeriggio - IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle signore, spoiler 2021: Marcello potrebbe rientrare in carcere - IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle signore, nuova puntata venerdì 15 gennaio: Agnese vittima di Giuseppe - tuttotv_info : #IlParadisoDelleSignore, le trame della settimana > - tuttotv_info : Il Paradiso delle Signore, le trame dall'11 al 15 gennaio 2021 Il Paradiso delle Signore, le trame dall’11 al 15 ge… -