Giuseppe Conte diventa più "povero": nel 2020 il suo reddito cala a 150mila euro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tra l’emergenza Covid e le continue fibrillazioni nella maggioranza che rischiano di portare a una crisi di governo, il 2020 si conferma annus horribilis per Giuseppe Conte anche per il suo portafoglio. Da quando ‘l’avvocato del popolo’ si è insediato a palazzo Chigi, il 1 giugno 2018, il suo reddito complessivo si è ridotto. Spulciando le dichiarazioni dei redditi di tre anni, compresa l’ultima, quella dell’anno scorso pubblicata on line, si scopre che i guadagni dell’attuale presidente del Consiglio, al suo secondo ‘mandato’ dopo l’esperienza gialloverde hanno subito un netto calo. Se nel 2018, infatti, Conte dichiarava al fisco un imponibile di 370mila 314 euro che nel 2019 era balzato a 1 milione 155mila 229 euro, nel 2020 le entrate sono ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tra l’emergenza Covid e le continue fibrillazioni nella maggioranza che rischiano di portare a una crisi di governo, ilsi conferma annus horribilis peranche per il suo portafoglio. Da quando ‘l’avvocato del popolo’ si è insediato a palazzo Chigi, il 1 giugno 2018, il suocomplessivo si è ridotto. Spulciando le dichiarazioni dei redditi di tre anni, compresa l’ultima, quella dell’anno scorso pubblicata on line, si scopre che i guadagni dell’attuale presidente del Consiglio, al suo secondo ‘mandato’ dopo l’esperienza gialloverde hanno subito un netto calo. Se nel 2018, infatti,dichiarava al fisco un imponibile di 370mila 314che nel 2019 era balzato a 1 milione 155mila 229, nelle entrate sono ...

