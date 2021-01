Davids, l’esordio da allenatore non è positivo: espulso al suo debutto in panchina (Di lunedì 11 gennaio 2021) Esordio amaro in panchina per l’ex centrocampista della Juve Edgar Davids, che è stato espulso dal direttore di gara al suo debutto da tecnico Non è andata come avrebbe sperato la prima partita da allenatore sulla panchina dell’Olhanense per Edgar Davids. L’ex centrocampista, tra le altre, di Juve, Milan, Barcellona, Inter e Tottenham, è stato infatti espulso al suo debutto sulla panchina del club portoghese. Il quarantasettenne aveva già tentato la carriera da allenatore in quinta divisione inglese e con il Barnet e da vice in Olanda nel Telsar, seconda divisione, come riportato da Tuttosport. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Esordio amaro inper l’ex centrocampista della Juve Edgar, che è statodal direttore di gara al suoda tecnico Non è andata come avrebbe sperato la prima partita dasulladell’Olhanense per Edgar. L’ex centrocampista, tra le altre, di Juve, Milan, Barcellona, Inter e Tottenham, è stato infattial suosulladel club portoghese. Il quarantasettenne aveva già tentato la carriera dain quinta divisione inglese e con il Barnet e da vice in Olanda nel Telsar, seconda divisione, come riportato da Tuttosport. Leggi su Calcionews24.com

