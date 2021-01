Coronavirus | RadiciGroup investe 15 mln per tessuti mascherine | ‘saremo indipendenti’ 2

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 gennaio 2021) (Adnkronos) – “Con questa nuova linea, installata in Val Seriana, tra le zone più colpite dalla pandemia – aggiunge Enrico Buriani, ceo di Tessiture Pietro Radici –diventerà uno dei pochi produttori europei in grado di offrire sia il non tessuto con tecnologia spunbond sia di meltblown, che rappresenta il vero e proprio elemento filtrante e protettivo di tutti i tipi di, da quelle chirurgiche a quelle di protezione individuale, tipo FFP2 e FFP3. Come ordine di grandezza, in termini di capacità, il nuovo impianto sarà in grado di produrre circa 120 tonnellate/mese di non tessuto meltblown, con cui è possibile realizzare circa 170 milioni dichirurgiche”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.