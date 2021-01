Benedetta Parodi potrebbe tornare in Rai, i rumor sul format televisivo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Benedetta Parodi potrebbe tornare in Rai, per condurre una nuova trasmissione su Rai Due che riguarda una disciplina alla quale lei è molto affezionata e nella quale l’abbiamo vista più volte applicarsi: l’arte della cucina. Il format, che sembrerebbe riguardare proprio il food, dovrebbe andare in onda nel mese di marzo sulla rete diretta da Ludovico Di Meo. Il nome del programma, il giorno di messa in onda e l’orario, purtroppo, non sono ancora stati resi disponibili. Secondo le indiscrezioni che sono state scritte su ‘Tv Blog’ e che noi vi stiamo riportando, la conduttrice alessandrina nata nel 1972, in questo modo, farebbe il suo ritorno sulla tv di Stato. Non sarebbe la prima volta, infatti, che vediamo Benedetta Parodi alla conduzione di un programma della Rai. ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 11 gennaio 2021)in Rai, per condurre una nuova trasmissione su Rai Due che riguarda una disciplina alla quale lei è molto affezionata e nella quale l’abbiamo vista più volte applicarsi: l’arte della cucina. Il, che sembrerebbe riguardare proprio il food, dovrebbe andare in onda nel mese di marzo sulla rete diretta da Ludovico Di Meo. Il nome del programma, il giorno di messa in onda e l’orario, purtroppo, non sono ancora stati resi disponibili. Secondo le indiscrezioni che sono state scritte su ‘Tv Blog’ e che noi vi stiamo riportando, la conduttrice alessandrina nata nel 1972, in questo modo, farebbe il suo ritorno sulla tv di Stato. Non sarebbe la prima volta, infatti, che vediamoalla conduzione di un programma della Rai. ...

