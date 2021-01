Roma-Inter, infortunio per Darmian: al suo posto Young (Di domenica 10 gennaio 2021) infortunio per Matteo Darmian. Nel primo tempo di Roma-Inter, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, problema muscolare per il laterale nerazzurro che si è accasciato a terra per un problema che sembra all’anca, anche se non ci sono certezze. Al suo posto è entrato Ashley Young, nelle prossime ore l’ex giocatore del Parma effettuerà gli esami di rito. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021)per Matteo. Nel primo tempo di, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, problema muscolare per il laterale nerazzurro che si è accasciato a terra per un problema che sembra all’anca, anche se non ci sono certezze. Al suoè entrato Ashley, nelle prossime ore l’ex giocatore del Parma effettuerà gli esami di rito. SportFace.

GOAL_ID : Salutate la CAPOLISTA! ?? 1. Milan 40 2. Inter 36 3. Roma 33 4. Atalanta 31 5. Juventus 30 - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Eccoci dentro l'Olimpico di Roma: oggi scendiamo in campo in ???? #RomaInter #FORZAINTER - Inter : Domani alle 12.30 c’è Roma-Inter: la conferenza stampa di Antonio Conte ?? - AleRodella : RT @passione_inter: Moviola di Roma-Inter: per Capuano è fallo su Barella - - IbraStyle83 : @Bali_Hai Quando l'Inter pressa a centrocampo, la Roma non sa che cosa fare. Più giusto un pari nel primo tempo -