Inter, Hakimi rammaricato: «Sensazione agrodolce» (Di domenica 10 gennaio 2021) Achraf Hakimi ha commentato il pareggio contro la Roma Achraf Hakimi, esterno dell’Inter, attraverso il suo profilo Instagram ha commentato il pareggio per 2-2 in casa della Roma; partita dove il marocchino ha segnato il gol del momentaneo 1-2 per i nerazzurri. «Sensazione agrodolce per il pareggio. Ma questo non ci ferma. Continuiamo così». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Achrafha commentato il pareggio contro la Roma Achraf, esterno dell’, attraverso il suo profilo Instagram ha commentato il pareggio per 2-2 in casa della Roma; partita dove il marocchino ha segnato il gol del momentaneo 1-2 per i nerazzurri. «per il pareggio. Ma questo non ci ferma. Continuiamo così». Leggi su Calcionews24.com

Inter : ???? | AAAAAACHRAAAAAFFFFF!!! 63' - Spettacolo a Roma!!! Sinistro a giro spettacolare di #Hakimi!!! Risultato ribalt… - Inter : ? | FINITA Termina in parità all'Olimpico! ?? #RomaInter 2?-2? ?? Pellegrini (17') ?? #Skriniar (57') ?? #Hakimi… - OptaPaolo : 6 - Prima di Achraf #Hakimi, l'ultimo difensore dell'Inter in grado di segnare almeno 6 gol in una singola stagione… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Inter, Hakimi, gol dedicato a D'Ambrosio: 'E' per te'. Danilo lo ringrazia sui social così - - InterClub1908 : ????? @SerieA titolo di #RomaInter 2-2 l'@Inter spreca il vantaggio ottenuto nella ripresa, i nostri gol sono di… -