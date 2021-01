Gf Vip | la furia del concorrente | “Se viene qui mi inca**o”

(Di domenica 10 gennaio 2021) Non finiscono le sorprese e le polemiche al Gf Vip. Uno degli ultimi concorrenti entrati nella casa risponde al rumors di una “riunione di famiglia”. “Se lo vedo mi incazzo”… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

SaCe86 : #GFVip, bomba fuori dalla casa: 'Giulia Salemi è fidanzata'. Pierpaolo Pretelli su tutte le furie - SaCe86 : #GFVip nella bufera, il Fuorionda censurato inguaia Signorini. “Loro sono….” Mediaset una furia, Programma a rischi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip furia

LiberoQuotidiano.it

Adesso, Gabriele Parpiglia ha fornito un nuovo interessante risvolto che coinvolge Marco Cartasegna. Adesso Gabriele Parpiglia ha svelato un retroscena inedito che coinvolge Cartasegna. Leggi anche: G ...GF Vip antipazioni: Dayane Mello ha bestemmiato nella Casa? Pare davvero non ci sia un solo giorno in cui Dayane Mello non faccia parlare al Grande ...