Dayane Mello, la sua teoria su Stefania Orlando: "Sfrutta Tommaso, se ora io divento amica di Zorzi…" (Di lunedì 11 gennaio 2021) La litigata tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando è stata una vera bomba nella casa del GF Vip. I concorrenti sono confusi, tranne Dayane Mello che sembra avere le idee molto chiare. La brasiliana confidandosi con Mario Ermito ha detto che secondo lei Stefania starebbe Sfruttando Tommaso solo per la sua popolarità. "Le maschere cadono. Questa è la conferma dio tante cose per me. Lei ha fatto il suo percorso da sola, poi ha visto che Tommaso è un personaggio fortissimo e si è attaccata a lui come una cozza. Adesso ha visto che funziona. Ora però se lui direziona la sua attenzione anche ad altri, forse anche a me che sono un 'mmm' capiscimi, a lei dà fastidio. Quindi fa uno spettacolo contro Tommaso e quindi avrà il suo ...

