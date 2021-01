Ciao, sono il futuro (Di domenica 10 gennaio 2021) Un articolo estratto dal numero 95 di Wired, tutto dedicato a raccontare la Next Generation e i giovani talenti della Generazione Z * di Giacomo Mazzariol Per prima cosa devo dirti come ti immagino, mio lettore. Sei curioso di capire chi sono i figli che verranno. Hai alcuni capelli bianchi, hai occhiali con una montatura spessa e di sicuro hai ascoltato Mike Buongiorno tuonare “Allegria” in televisione. Forse all’epoca in cui in cui non aveva ancora scritturato una modella svedese al suo fianco e disponeva di un ventaglio di sole italiane, non lo so. Non sono qui per analizzarti, svergognarti o strumentalizzarti, voglio solo immaginarti, e aiutarti a immaginare me. Io sono un giovane, ho occhi vergini e il mondo mi si sgomitola davanti giorno per giorno. Ancora ho facilità a distinguere cosa è giusto e cosa è sbagliato, chi fa bene e ... Leggi su wired (Di domenica 10 gennaio 2021) Un articolo estratto dal numero 95 di Wired, tutto dedicato a raccontare la Next Generation e i giovani talenti della Generazione Z * di Giacomo Mazzariol Per prima cosa devo dirti come ti immagino, mio lettore. Sei curioso di capire chii figli che verranno. Hai alcuni capelli bianchi, hai occhiali con una montatura spessa e di sicuro hai ascoltato Mike Buongiorno tuonare “Allegria” in televisione. Forse all’epoca in cui in cui non aveva ancora scritturato una modella svedese al suo fianco e disponeva di un ventaglio di sole italiane, non lo so. Nonqui per analizzarti, svergognarti o strumentalizzarti, voglio solo immaginarti, e aiutarti a immaginare me. Ioun giovane, ho occhi vergini e il mondo mi si sgomitola davanti giorno per giorno. Ancora ho facilità a distinguere cosa è giusto e cosa è sbagliato, chi fa bene e ...

