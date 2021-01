Tempesta di neve in Spagna, sale a 4 il bilancio delle vittime (Di sabato 9 gennaio 2021) sale a quattro il bilancio dei morti a causa della Tempesta di neve 'Filomena' che si è abbattuta sulla Spagna, due a Madrid e due nella zona di Malaga. Lo riferiscono i media spagnoli. Intanto il ... Leggi su leggo (Di sabato 9 gennaio 2021)a quattro ildei morti a causa delladi'Filomena' che si è abbattuta sulla, due a Madrid e due nella zona di Malaga. Lo riferiscono i media spagnoli. Intanto il ...

