Nuovo Dpcm in arrivo il 15 gennaio: si va verso misure più severe (Di sabato 9 gennaio 2021) Archiviate le festività natalizie, il Governo sta iniziando a lavorare a un Nuovo Dpcm per contrastare la diffusione della pandemia di Covid-19 in Italia. Il Nuovo provvedimento è atteso per venerdì 15 gennaio, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Ansa. Sarà confermata la suddivisione delle regioni per fasce di rischio – zone rosse, arancioni e gialle – già in vigore da novembre, ma si va verso un rafforzamento delle misure restrittive. Nulla è ancora stato deciso a riguardo, ma fra le ipotesi c’è quella di prevedere che nei weekend valgano le regole della zona arancione in tutta Italia, comprese le regioni a colorazione gialla, come peraltro già previsto in questo fine settimana del 9 e 10 gennaio. In altre parole, al sabato e alla domenica bar e ristoranti ... Leggi su tpi (Di sabato 9 gennaio 2021) Archiviate le festività natalizie, il Governo sta iniziando a lavorare a unper contrastare la diffusione della pandemia di Covid-19 in Italia. Ilprovvedimento è atteso per venerdì 15, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Ansa. Sarà confermata la suddivisione delle regioni per fasce di rischio – zone rosse, arancioni e gialle – già in vigore da novembre, ma si vaun rafforzamento dellerestrittive. Nulla è ancora stato deciso a riguardo, ma fra le ipotesi c’è quella di prevedere che nei weekend valgano le regole della zona arancione in tutta Italia, comprese le regioni a colorazione gialla, come peraltro già previsto in questo fine settimana del 9 e 10. In altre parole, al sabato e alla domenica bar e ristoranti ...

