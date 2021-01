LIVE Milan-Torino 0-0 | Serie A in DIRETTA | streaming e gol in tempo reale

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.15 Ilsta palesando qualche difficoltà difensiva nelle ultime settimane. Nelle ultime nove partite è riuscito a mantenere la porta inviolata solo in due occasioni, nessuna di queste in casa: l’ultima volta che a San Siro i rossoneri sono usciti senza subire reti risale al 2-0 con la Fiorentina dello scorso 29 novembre 20.10 Ilviene invece da quattro risultati utili consecutivi, con una vittoria e tre pareggi. Grazie a questi sei punti conquistati i granata sono riusciti ad uscire dalla zona retrocessione. 20.05che nel turno infrasettimanale ha incassato la prima sconfitta del suo campionato al cospetto della Juventus. I rossoneri hanno così chiuso la loro striscia di 27 partite senza ko in Italia. 20.00 Anche l’ex della partita Marco ...