Inzaghi | “Abbiamo ritardo in classifica | ma c’è tempo”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha presentato la partita col Parma in conferenza stampa. Abbiamo ritardo in classifica ma c'è tempo, contro la Fiorentina non siamo stati belli ma Abbiamo fatto una grande prova vincendo una partita non semplice. Col Parma sarà una partita difficile, la classifica sfida trappola, dobbiamo farci trovare pronti. D'Aversa sa già dove mettere le mani, mi dispiace per Liverani. Per il compleanno della Lazio vorrei vincere domani e regalare una gioia alla società e ai tifosi. Caicedo? Con il mercato aperto è una situazione strana. L'ho visto bene, ha fatto un'ottima gara e oggi valuterò come stanno i giocatori impiegati mercoledì. Io e Pereira ci siamo chiariti, non c'è nessun problema. Con gli attaccanti disponibili cerco di metterlo

