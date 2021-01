Scuola, la riapertura delle superiori slitta in 14 Regioni. In Veneto, Friuli, Marche e Calabria si torna in aula a febbraio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Arriva a 14 il numero delle Regioni che nel corso degli ultimi giorni hanno deciso di rinviare ulteriormente il ritorno dei ragazzi delle superiori a Scuola, prima fissato al 7 gennaio e poi slittato, per volontà del governo, a lunedì 11 gennaio. In alcuni casi, come Molise e Puglia, i governatori hanno deciso di lasciare a casa per le prossime settimane anche gli alunni delle medie e delle elementari. In altre, come Calabria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, gli studenti di licei e tecnici torneranno in aula addirittura il primo febbraio. Le ultime Regioni in ordine di tempo che hanno optato per il rinvio sono state Lazio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Arriva a 14 il numeroche nel corso degli ultimi giorni hanno deciso di rinviare ulteriormente il ritorno dei ragazzi, prima fissato al 7 gennaio e poito, per volontà del governo, a lunedì 11 gennaio. In alcuni casi, come Molise e Puglia, i governatori hanno deciso di lasciare a casa per le prossime settimane anche gli alunnimedie eelementari. In altre, comeVenezia Giulia,, gli studenti di licei e tecnici torneranno inaddirittura il primo. Le ultimein ordine di tempo che hanno optato per il rinvio sono state Lazio, ...

