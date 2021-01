Sampdoria, Damsgaard incanta la Serie A: nella top 10 con Ilicic e Ribery (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sampdoria, Damsgaard incanta la Serie A: nella top 10 per dribbling assieme a Boga, Ilicic e Ribery. La classifica Mikkel Damsgaard sta incantando tutti. Il maghetto della Sampdoria, esploso alla sua prima stagione in Serie A, si è messo nuovamente in luce contro l’Inter grazie all’azione che ha lanciato in rete Keita Balde. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Un dato impressionante, tenendo conto che scende in campo sempre da titolare, è quello che concerne i dribbling. Damsgaard è nella top 10 della Serie A: 45 fatti, 27 riusciti e 18 falliti, praticamente un dribbling ogni venti minuti. Come riporta il Secolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021)laA:top 10 per dribbling assieme a Boga,. La classifica Mikkelstando tutti. Il maghetto della, esploso alla sua prima stagione inA, si è messo nuovamente in luce contro l’Inter grazie all’azione che ha lanciato in rete Keita Balde. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Un dato impressionante, tenendo conto che scende in campo sempre da titolare, è quello che concerne i dribbling.top 10 dellaA: 45 fatti, 27 riusciti e 18 falliti, praticamente un dribbling ogni venti minuti. Come riporta il Secolo ...

