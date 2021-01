“Quella di Bologna fu una strage di Stato. Nar compromessi coi servizi segreti. I depistaggi sono stati la regola da piazza Fontana a Ustica” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il “terrore” “per essere davvero totale, dirompente e inarginabile deve provenire da una mano invisibile“. La riflessione di Michele Leoni, presidente della Corte d’assise di Bologna che ormai un anno fa condannò Gilberto Cavallini all’ergastolo, arriva a pagina 2073 delle motivazioni della sentenza sul processo all’ex Nar alla sbarra con l’accusa di essere di quarto uomo nella mattanza del 2 agosto 1980, quando una bomba sventrò la stazione e lasciò tra le macerie e nella polvere 85 vite perse e 200 feriti. Per Leoni, giudice estensore del verdetto, il “dilemma” se la “strage di Bologna sia una strage ‘comune’ o ‘politica’ “non esiste”, in radice, “perché si è trattato di una strage politica, o, più esattamente di una strage di Stato“. Ed è una conclusione che per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il “terrore” “per essere davvero totale, dirompente e inarginabile deve provenire da una mano invisibile“. La riflessione di Michele Leoni, presidente della Corte d’assise diche ormai un anno fa condannò Gilberto Cavallini all’ergastolo, arriva a pagina 2073 delle motivazioni della sentenza sul processo all’ex Nar alla sbarra con l’accusa di essere di quarto uomo nella mattanza del 2 agosto 1980, quando una bomba sventrò la stazione e lasciò tra le macerie e nella polvere 85 vite perse e 200 feriti. Per Leoni, giudice estensore del verdetto, il “dilemma” se la “disia una‘comune’ o ‘politica’ “non esiste”, in radice, “perché si è trattato di unapolitica, o, più esattamente di unadi“. Ed è una conclusione che per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Quella Bologna Fiera Bologna, verso la fusione con quella di Rimini: la futura società si quoterà in Borsa BolognaToday A Bologna 200 iniezioni in più con le vaccinazioni serali

Da lunedì prossimo l'Ausl estenderà l’orario di attività della Fiera fino alle 22. Sarà così possibile somministrare molte più dosi per ogni turno, dedicandosi ad alcune categorie specifiche ...

L'avversario di turno, il Bologna: Palacio e Soumaoro, gli ex in primo piano

L’ultimo giocatore arrivato in casa Bologna è Adama Soumaoro che a Genova ha trascorso mezza stagione lo scorso anno realizzando anche una rete, proprio nella città delle due torri, nella rotonda vitt ...

