FirenzePost : Prato: incidente sul lavoro, grave un operaio 35enne - newsbiella : Biella - Incidente in via Ogliaro, auto finisce nel prato dopo oltre 15 metri di riva e si ribalta FOTO - CCISS_Ministero : A11 Firenze-Pisa fine traffico rallentato causa incidente tra Allacciamento A1 Milano-Napoli (Km 4,6) e A11 Svinco… - LuceverdeRadio : #Autostrade ?#Incidente - A11 Firenze-Pisa nord ? Attenzione ? tra A1 Milano-Napoli e Prato est > Pisa #Luceverde… - CCISS_Ministero : A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa incidente tra Allacciamento A1 Milano-Napoli (Km 4,6) e A11 Svincolo Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Prato incidente

055firenze

Un operaio di 35 anni, che stava sostituendo le persiane in una casa in via Binazzi, nel quartiere Santa Lucia a Prato, è caduto da un'altezza di quattro metri, grave. L'incidente è avvenuto intorno a ...Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 8 gennaio 2021, a Prato. Un uomo di 35 anni, di origine albanese, è caduto da un'altezza di oltre 4 metri mentre montava delle persiane su u ...