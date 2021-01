Oroscopo Branko 9 gennaio 2021 | la tua giornata secondo le stelle

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 gennaio 2021). Finalmente è arrivato il weekend, anche se un po’ particolare: tutta l’Italia sarà in zona arancione per via delle restrizioni anti-Covid. Tuttavia ci auguriamo che questoci riporti la normalità di sempre. Intanto però, vediamo come sarà questadi sabato 9le previsioni dellefatte dal noto astrologo. Leggi anche:: tutte le previsioni segno per segno: Ariete, Toro e GemelliAriete: Sei riuscito ad avviare un progetto ma ...