Nel Lazio in corso potenziamento terapie intensive: +85 posti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – "E' in pieno svolgimento il piano per il potenziamento delle terapie intensive Covid. Saranno altri 85 i posti a disposizione attraverso moduli aggiuntivi opportunamente provvisti di tutte le tecnologie e, di questi, 20 posti aggiuntivi sono gia' pronti e disponibili presso l'Istituto Spallanzani. Il completamento dei restanti posti di terapia intensiva e' previsto come termine ultimo entro la meta' di febbraio". Lo comunica l'Unita' di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

