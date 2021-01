Magalli Volpe, nuovo round: lui non sa di essere in onda – VIDEO (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si rinnova la infinita lotta Magalli Volpe, con un fuori onda che mette il buon Giancarlo in imbarazzo a ‘I Fatti Vostri’. E ci risiamo. La singolar tenzone Magalli Volpe vede andare in scena un nuovo atto. La loro faida va avanti dal 26 maggio 2016, quando i due ebbero un alterco in diretta televisiva. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si rinnova la infinita lotta, con un fuoriche mette il buon Giancarlo in imbarazzo a ‘I Fatti Vostri’. E ci risiamo. La singolar tenzonevede andare in scena unatto. La loro faida va avanti dal 26 maggio 2016, quando i due ebbero un alterco in diretta televisiva. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : I fatti vostri Giancarlo Magalli in un fuori onda parla di Adriana Volpe quando si accorge che è in onda sobbalza d… - _dicolamia_ : RT @tvblogit: I fatti vostri, Giancarlo Magalli: “Alla Volpe…” ma non si accorge di essere in onda - tuttopuntotv : I Fatti vostri, gaffe di Giancarlo Magalli: beccato fuori onda a parlare della Volpe (VIDEO) #IFattiVostri… - LaskaJuventus : RT @tvblogit: I fatti vostri, Giancarlo Magalli: “Alla Volpe…” ma non si accorge di essere in onda - see_lallero : RT @tvblogit: I fatti vostri, Giancarlo Magalli: “Alla Volpe…” ma non si accorge di essere in onda -