LIVE Dakar 2021 | sesta tappa in DIRETTA | DIRETTA | Toby Price allunga al secondo intermedio | Benavides in difficoltà

(Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.13 QUAD – E’ cominciata la gara anche per i quad. Tra non molto il passaggio al primo rilevamento 9.10 MOTO – Alrilevamento comanda sempre(KTM). Dopo 108 km l’australiano ha un vantaggio di 50 secondi su Ross Branch (Yamaha) ed oltre un minuto su Nacho Cornejo (Honda). Molto staccato, con un ritardo di quattro minuti, il leader della classifica Kevin. 8.47 MOTO –(KTM) è passato con il miglior tempo al primo(48 km). L’australiano, terzo nelladi ieri e quarto in classifica generale, ha un vantaggio di 14 secondi su Ross Branch (Yamaha) e 21 su Nacho Cornejo (Honda). E’ solamente undicesimo il leader ...