LIVE Berrettini-Kirkin 6-0 6-4 | ATP Antalya in DIRETTA | facile successo in meno di un’ora per il romano

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-VRBENSKY (3° MATCH DALLE 8.00) Si chiude qui la nostra; vi rimandiamo al match di Fabio Fognini contro Michael Vrbensky che inizierà tra pochi minuti. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!ora aspetta uno tra Djere e Kuzmanov, ancora non scesi in campo. MATTEOAL SECONDO TURNO: vittoria delper 6-0 6-4, sbaglia l’ultima risposta di dritto. 56 minuti bastano al numero 10 del mondo per passare. 40-30 MATCH POINT: contropiede di dritto che lascia fermo. 30-30 Servizio e rovescio di. 15-30 ...