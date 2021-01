Lavori in corso sul GRA fino al 15 gennaio: ecco tutte le info (Di venerdì 8 gennaio 2021) A partire da lunedì 11 e fino a venerdì 15 gennaio 2021, lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma (A90) verrà effettuato – in esclusivo orario notturno compreso tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo – un intervento di nuova pavimentazione che richiederà limitazioni alla circolazione veicolare. Lavori sul GRA: interdizioni al traffico Nel dettaglio, le interdizioni al transito saranno le seguenti: dal km 61,000 al km 58,000 chiusura della carreggiata esterna; al km 60,000 chiusura della complanare esterna, con deviazione del traffico allo svincolo ‘Lopez – Parco de Medici’. dal km 65,500 al km 67,800 chiusura della carreggiata interna; al km 66,200 chiusura della complanare interna, con deviazione del traffico su Via del Pescaccio – Casal Lumbroso; al km 66,300 chiusura della complanare interna, su svincolo in entrata alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021) A partire da lunedì 11 ea venerdì 152021, lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma (A90) verrà effettuato – in esclusivo orario notturno compreso tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo – un intervento di nuova pavimentazione che richiederà limitazioni alla circolazione veicolare.sul GRA: interdizioni al traffico Nel dettaglio, le interdizioni al transito saranno le seguenti: dal km 61,000 al km 58,000 chiusura della carreggiata esterna; al km 60,000 chiusura della complanare esterna, con deviazione del traffico allo svincolo ‘Lopez – Parco de Medici’. dal km 65,500 al km 67,800 chiusura della carreggiata interna; al km 66,200 chiusura della complanare interna, con deviazione del traffico su Via del Pescaccio – Casal Lumbroso; al km 66,300 chiusura della complanare interna, su svincolo in entrata alla ...

CorriereCitta : Lavori in corso sul GRA fino al 15 gennaio: ecco tutte le info - LuceverdeMilano : #Milano - #ATM #tasportopubblico ?? #08gennaio e #09gennaio ?? #lavori in Corso XXII Marzo / Via Cadore e MODIFICA d… - forestale82 : RT @chiara92kalepa: Altare della Patria ??( anche se attualmente ci sono lavori in corso ??) #Roma #Rome - ComunediCatania : Consiglio comunale, il report 2020 dei lavori del consiglio comunale Sono state 24 le delibere approvate nel corso… - Palermer : RT @ComunePalermo: #AvvisoPA - Illuminazione, ricollocazione di 88 pali: lavori in corso in via Verdinois -

Ultime Notizie dalla rete : Lavori corso Ariccia | Chiude il ponte per lavori, riapre corso Garibaldi ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani Iscrizioni aperte a Urbino per il corso di formazione “Idee in Azione”

Fino al 22 gennaio è possibile candidarsi per partecipare al corso di formazione “Idee in Azione: Competenze Trasversali per lo Sviluppo dell’Imprenditorialità”, sviluppato dall’Università di Urbino C ...

Bari - Terminati lavori di adeguamento impianto di illuminazione campo sportivo Diomede al San Paolo

Bari - Terminati lavori di adeguamento impianto di illuminazione campo sportivo Diomede al San Paolo. 08/01/2021. TERMINATI I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZION ...

Fino al 22 gennaio è possibile candidarsi per partecipare al corso di formazione “Idee in Azione: Competenze Trasversali per lo Sviluppo dell’Imprenditorialità”, sviluppato dall’Università di Urbino C ...Bari - Terminati lavori di adeguamento impianto di illuminazione campo sportivo Diomede al San Paolo. 08/01/2021. TERMINATI I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZION ...