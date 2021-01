Inter, individuato il profilo ideale per sostituire Lukaku (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’Inter sonda Caicedo come alternativa a Lukaku. L’attaccante della Lazio è vicino alla Fiorentina, nerazzurri orientati a inserirsi La sconfitta di Genova contro la Sampdoria senza Lukaku ha imposto per l’Inter la necessità di trovare sul mercato un alternativa all’attaccante belga. Antonio Conte non ha in rosa un’alternativa all’ex Manchester United, unico per la sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’sonda Caicedo come alternativa a. L’attaccante della Lazio è vicino alla Fiorentina, nerazzurri orientati a inserirsi La sconfitta di Genova contro la Sampdoria senzaha imposto per l’la necessità di trovare sul mercato un alternativa all’attaccante belga. Antonio Conte non ha in rosa un’alternativa all’ex Manchester United, unico per la sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

IoNascoQui : CALCIOMERCATO LAZIO: L'INTER AVREBBE INDIVIDUATO IN CAICEDO IL VICE LUKAKU IDEALE ED AVREBBE FATTO UN SONDAGGIO CO… - infoitsport : Mercato Inter, individuato il vero erede di Eriksen: duello con la Juventus - cabula_federico : @farncecso Magari tifo nel senso che ha subito individuato nel Milan una squadra forte e difende la sua intuizione.… - grii_conquer : L’erede di Christian Eriksen potrebbe arrivare direttamente dalla Francia.. Il danese, che dovrebbe uscire durante… - dipralb : @umbe_etc Io non sono un detrattore di Handanovic, è chiaro però che è in parabola discendente. Ma sarebbe strano i… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter individuato Mercato Inter, individuato il vero erede di Eriksen: duello con la Juventus CalcioDipendenza Calciomercato Lazio, SportMediaset: “Sondaggio Inter per Caicedo, ma Lotito...”

È diventato un oggetto del desiderio di diverse squadre Felipe Caicedo. Lui, intanto, continua a segnare con la Lazio e mandare segnali d'amore ai colori biancocelesti, vedi ...

Serie A: Il programma della 17° giornata, Roma-Inter d’alta quota

Tour de force per le squadre italiche che ripartono senza sosta dopo le festività natalizie. Si parte il 9 alle 15 con Benevento-Atalanta in un match dalle tinte coloratissime.

È diventato un oggetto del desiderio di diverse squadre Felipe Caicedo. Lui, intanto, continua a segnare con la Lazio e mandare segnali d'amore ai colori biancocelesti, vedi ...Tour de force per le squadre italiche che ripartono senza sosta dopo le festività natalizie. Si parte il 9 alle 15 con Benevento-Atalanta in un match dalle tinte coloratissime.