Inietta falso vaccino Covid a un’anziana: è caccia all’uomo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Clamorosa truffa ai danni di un’anziana signora. Un uomo, fingendosi un membro del personale medico sanitario, si è fatto pagare per l’iniezione del farmaco. I vaccino anti Covid però era… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 8 gennaio 2021) Clamorosa truffa ai danni disignora. Un uomo, fingendosi un membro del personale medico sanitario, si è fatto pagare per l’iniezione del farmaco. Iantiperò era… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Dottorchini : Inietta falso vaccino Covid ad anziana, caccia all'uomo in Gb - davide_taxi : RT @zazoomblog: Inietta falso vaccino a unanziana e si fa pagare 160 sterline: è caccia alluomo a Londra - #Inietta #falso #vaccino #unanz… - zazoomblog : Inietta falso vaccino a unanziana e si fa pagare 160 sterline: è caccia alluomo a Londra - #Inietta #falso… - Allegra41209143 : RT @blogsicilia: Inietta un falso vaccino anti Covid19 a un'anziana in cambio di soldi - - tz523 : RT @Adnkronos: Inietta falso #vaccinoCovid ad anziana, caccia all'uomo in #Gb -