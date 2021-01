Il populismo sta fallendo, ma non è finito (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dobbiamo senza infingimenti e ambiguità valutare i fatti delle ultime ore, la punta di diamante del populismo internazionale Donald Trump abbandona senza dignità il potere accendendo la miccia dello scontro civile, epilogo scontato di un quadriennio nel quale il populismo eletto a sistema paga il prezzo di una frattura democratica molto elevata nella quale tanti esponenti nel mondo si sono riconosciuti. Ma la risposta politica alle crisi economiche che hanno determinato delle vistose fratture sociali non potevano durare a lungo senza che esse non cadessero nelle vistosi contraddizioni di chi pensava che rompendo gli equilibri di sistema non si si sarebbe finito per pagare un prezzo assai più alto per le correzioni che essi intendevano apportare. A furia di rotture il populismo trascina con sé nel gorgo delle sue ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dobbiamo senza infingimenti e ambiguità valutare i fatti delle ultime ore, la punta di diamante delinternazionale Donald Trump abbandona senza dignità il potere accendendo la miccia dello scontro civile, epilogo scontato di un quadriennio nel quale ileletto a sistema paga il prezzo di una frattura democratica molto elevata nella quale tanti esponenti nel mondo si sono riconosciuti. Ma la risposta politica alle crisi economiche che hanno determinato delle vistose fratture sociali non potevano durare a lungo senza che esse non cadessero nelle vistosi contraddizioni di chi pensava che rompendo gli equilibri di sistema non si si sarebbeper pagare un prezzo assai più alto per le correzioni che essi intendevano apportare. A furia di rotture iltrascina con sé nel gorgo delle sue ...

Dobbiamo senza infingimenti e ambiguità valutare i fatti delle ultime ore, la punta di diamante del populismo internazionale Donald Trump abbandona senza dignità il potere accendendo ...

Il populismo ammazza la democrazia e i suoi cittadini

Il populismo è l'anticamera dei fascismi e una delle piu' gravi minacce alla democrazia, con il suo disprezzo per il pluralismo, l'antiscientismo, il giustizialismo, la propaganda basata su falsità, i ...

Il populismo è l'anticamera dei fascismi e una delle piu' gravi minacce alla democrazia, con il suo disprezzo per il pluralismo, l'antiscientismo, il giustizialismo, la propaganda basata su falsità, i ...