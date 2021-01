Governo: Zingaretti, 'in ballo non destini di un partito ma vita italiani' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Bisogna accelerare. Anche perché in questo contesto è aumentata, oltre il livello di guardia, la conflittualità dentro la maggioranza e questo ha creato un clima di incertezza che può arrecare danni all'azione di Governo ma, soprattutto, alle condizioni di vita di milioni di italiani". LO ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. "In ballo, ancora una volta, non ci sono i destini di un partito. Vedo piuttosto il rischio serio che il protrarsi di una situazione di incertezza allarghi in modo irrimediabile il distacco tra la politica, le istituzioni e i sentimenti e le aspettative delle famiglie". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Bisogna accelerare. Anche perché in questo contesto è aumentata, oltre il livello di guardia, la conflittualità dentro la maggioranza e questo ha creato un clima di incertezza che può arrecare danni all'azione dima, soprattutto, alle condizioni didi milioni di". LO ha detto Nicolaalla Direzione del Pd. "In, ancora una volta, non ci sono idi un. Vedo piuttosto il rischio serio che il protrarsi di una situazione di incertezza allarghi in modo irrimediabile il distacco tra la politica, le istituzioni e i sentimenti e le aspettative delle famiglie".

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Le misure eccezionali di sostegno varate dal governo in questi mesi sono state indispensabili per ridurre l’impatto delle conseguenze economiche della pandemia. Ma ora è il ...

Governo: Zingaretti, 'se politica assume volto giochi di palazzo rischio è rabbia sociale'

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Non sottovalutiamo la disperazione e la rabbia delle persone se a fronte di paure e incertezze la politica assumesse il volto dei giochi di palazzo. C’è un humus sociale ad ...

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Le misure eccezionali di sostegno varate dal governo in questi mesi sono state indispensabili per ridurre l’impatto delle conseguenze economiche della pandemia. Ma ora è il ...Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Non sottovalutiamo la disperazione e la rabbia delle persone se a fronte di paure e incertezze la politica assumesse il volto dei giochi di palazzo. C’è un humus sociale ad ...