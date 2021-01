FIFA 21: Peter Moore “FUT 21 non può essere paragonato al gioco d’azzardo” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Peter Moore, ex presidente di Electronic Arts, ha rilasciato importanti dichiarazioni sulle loot box presenti nella popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team. Stando a quanto si apprende dall’intervista rilasciata a Gamesindustry, FUT 21 non può essere assolutamente paragonato al gioco d’azzardo. L’attuale direttore dell’area gaming mobile di Nifty Games pensa che il non sapere a priori il contenuto dei pacchetti provoca nei gamers una sensazione di positiva incertezza e ciò li spinge ad aprirne a decine consecutivamente. “Secondo il mio punto di vista, il concetto di felicità che si prova per una sorpresa e quello che si prova per le scommesse sono molto diversi l’uno dall’altro. Compri o giochi delle partite per ottenere un pacchetto d’oro, lo apri e puoi ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 8 gennaio 2021), ex presidente di Electronic Arts, ha rilasciato importanti dichiarazioni sulle loot box presenti nella popolare modalità21 Ultimate Team. Stando a quanto si apprende dall’intervista rilasciata a Gamesindustry, FUT 21 non puòassolutamenteal. L’attuale direttore dell’area gaming mobile di Nifty Games pensa che il non sapere a priori il contenuto dei pacchetti provoca nei gamers una sensazione di positiva incertezza e ciò li spinge ad aprirne a decine consecutivamente. “Secondo il mio punto di vista, il concetto di felicità che si prova per una sorpresa e quello che si prova per le scommesse sono molto diversi l’uno dall’altro. Compri o giochi delle partite per ottenere un pacchetto d’oro, lo apri e puoi ...

