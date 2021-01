Da un esopianeta lontano arrivano nuove ipotesi sulla storia del nostro sistema solare

Leggi su wired

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono già alcuni anni che l’osservatorio spaziale Hubble ha scovato, molto distante da noi, l’HD106906 b, un gigante gassoso dalle dimensioni undici volte superiori a quelle di Giove (il più grande dei pianeti del), in orbita attorno a unbinario di stelle. La sua peculiarità è trovarsi così distante da esse (730 volte la distanza che intercorre tra la Terra e il Sole, per intenderci) da dover impiegare quasi 15mila anni per completare un’intera rivoluzione lungo la propria orbita. Per questa sua caratteristica, gli astronomi si interrogano sull’origine di questo oggetto, e avanzano l’che possa essere sfuggito da un altrodella nostra galassia e aver preso solo in seguito a percorrere questa enorme orbita. ...