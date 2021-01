Covid, curva in risalita Galli: ecco cosa si è sbagliato (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alice Torri Dopo sei settimane di calo, nell’ultima settimana sono tornati ad aumentare i nuovi contagi da coronavirus. Secondo Massimo Galli, ordinario di malattie infettive all’Università di Milano e primario dell’ospedale Sacco, la risalita è dovuta agli errori fatti a dicembre e nel periodo delle festività natalizie. “Quando prima del 24 dicembre ci si arrabbiava per la riapertura e l’assalto allo shopping natalizio non era per rovinare i commercianti. Quei pochi giorni di ‘libera tutti’ hanno determinato questi dati“, ha detto Galli. Perché poi chi prende l’infezione la porta a casa, “dove magari trascorrono le feste in famiglia”. Secondo Galli serve un atteggiamento più rigoroso ed evitare rilassamenti per evitare di finire come nel Regno Unito, dove i contagi sono tornati molto alti ed è stato disposto un ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alice Torri Dopo sei settimane di calo, nell’ultima settimana sono tornati ad aumentare i nuovi contagi da coronavirus. Secondo Massimo, ordinario di malattie infettive all’Università di Milano e primario dell’ospedale Sacco, laè dovuta agli errori fatti a dicembre e nel periodo delle festività natalizie. “Quando prima del 24 dicembre ci si arrabbiava per la riapertura e l’assalto allo shopping natalizio non era per rovinare i commercianti. Quei pochi giorni di ‘libera tutti’ hanno determinato questi dati“, ha detto. Perché poi chi prende l’infezione la porta a casa, “dove magari trascorrono le feste in famiglia”. Secondoserve un atteggiamento più rigoroso ed evitare rilassamenti per evitare di finire come nel Regno Unito, dove i contagi sono tornati molto alti ed è stato disposto un ...

