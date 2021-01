Cavese-Palermo, Campilongo: “Quanti ricordi in rosanero! Come battere Boscaglia? Approfitteremo dei loro problemi” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Poco più di 24 ore e sarà Cavese-Palermo.Domani alle 14.30, allo Stadio 'Simonetta Lamberti', biancoblu e rosanero si affronteranno per la gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C: Sasà Campilongo, allenatore della Cavese, ritroverà il Palermo dopo oltre 25 anni. L’ex centravanti - ha indossato la maglia del rosanero - nella stagione 1994-95 -, ha raccontato sensazioni e le emozioni che lo stanno accompagnando alla vigilia del suo debutto (da ex) sulla panchina del club campano.Cavese, l’ex Palermo Campilongo è il nuovo allenatore: debutto contro i rosaneroI ricordi - "A Palermo mi sono trovato benissimo: splendida città e grande tifoseria. Ho ricordi bellissimi e ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) Poco più di 24 ore e sarà.Domani alle 14.30, allo Stadio 'Simonetta Lamberti', biancoblu e rosanero si affronteranno per la gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C: Sasà, allenatore della, ritroverà ildopo oltre 25 anni. L’ex centravanti - ha indossato la maglia del rosanero - nella stagione 1994-95 -, ha raccontato sensazioni e le emozioni che lo stanno accompagnando alla vigilia del suo debutto (da ex) sulla panchina del club campano., l’exè il nuovo allenatore: debutto contro i rosaneroI- "Ami sono trovato benissimo: splendida città e grande tifoseria. Hobellissimi e ...

