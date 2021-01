Calciomercato | tutte le trattative | Montiel alla Roma | Reynolds alla Juve e sirene dall’estero per Damsgaard

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilentra sempre più nel vivo, si muovono le squadre del campionato di Serie A con l’obiettivo di rinforzarsi per la seconda parte di stagione. La classifica è sempre più corta, sia per le zone alte che per quelle basse e le prossime partite saranno fondamentali.lenel dettaglio. SAMPDORIA – Il gioiello Mikelsi sta mettendo in mostra come uno dei migliori talenti in prospettiva del campionato di Serie A. E’ una piacevole sorpresa ed è finito nel mirino di alcuni club molto importanti. Sondaggi da parte di Premier League e Bundesliga.– Secondo voci provenienti dall’Argentina il club giallorosso avrebbe raggiunto l’accordo con il River Plate per Gonzalo, intesa sulla base di 7 milioni di euro. Si attendono conferme già nelle ...